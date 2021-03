VDL rekent na zwaar coronajaar op herstel in 2021

EINDHOVEN (ANP) - Door de coronacrisis heeft het Eindhovense industrieconcern VDL vorig jaar fors minder winst en omzet gemaakt. Maar inmiddels lijkt de vraag in de markt weer te herstellen. Hoewel VDL nog wel kampt met vertragingen in diverse toeleveringsketens wordt voor 2021 weer op een lichte stijging van de resultaten gerekend.

De opbrengsten zakten vorig jaar met bijna een vijfde terug tot 4,7 miljard euro. De nettowinst kelderde daarbij met 38 procent tot 97 miljoen euro. Toch is president-directeur Willem van der Leegte gezien de lastige omstandigheden nog best tevreden over de prestaties. "Doordat gedurende de coronacrisis materialen, medewerkers en marktvraag niet gelijktijdig én in onvoldoende mate aanwezig zijn geweest, heeft de productie van veel VDL-bedrijven tijdelijk volledig of gedeeltelijk stilgelegen", benadrukt hij.

VDL maakt onder meer bussen, veersystemen en warmtewisselaars. Het concern slaagde er naar eigen zeggen wel in om zijn vaste medewerkers in dienst te houden, mede dankzij het herstel van de vraag in de markt in de tweede helft van vorig jaar. Daarbij speelt ook mee dat het bedrijf gebruik kon maken van de steunmaatregelen van de overheid. Volgens VDL is zo "fors banenverlies" voorkomen, al heeft het bedrijf wel afscheid genomen van honderden flexibele krachten.

VDL Nedcar

Er staan ook nog duizenden banen op de tocht bij dochter VDL Nedcar. Het Duitse autoconcern BMW, voor wie die Limburgse autofabriek nog tot en met 2023 Mini's in elkaar zet, kondigde vorig jaar namelijk aan te gaan stoppen met de autoproductie in Nederland. VDL is daarom al een tijdje naarstig op zoek naar een nieuwe opdrachtgever.

"We zijn in gesprek met meerdere potentiële opdrachtgevers", zo laat het concern weten. Namen van partijen worden niet vrijgegeven. Onlangs werd bekend dat onder meer het Chinese autoconcern Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) belangstelling heeft voor autoproductie in Born, maar alleen als zijn exportmerk MG veel succes boekt op de Europese markt. Momenteel zouden de verkopen van MG, van oorsprong een Brits sportwagenmerk, nog te laag zijn voor een dergelijke stap.