Jumbo stopt gehakt voortaan in een zakje om plastic te beparen

Ik zag laatst druiven in een half open papieren zakje liggen bij de Deka markt, nooit eerder gezien, dus kopen.

Het ging niet om de prijs, het ging niet om de druiven, ik vond de verpakking er lekker en schoon uitzien.



Die bekende plastic, doorzichtige doosjes waar ze normaal in zitten zijn echt klote: plastic, niet vouwbaar, niet recyclebaar, neemt veel ruimte in in vuilniszak of prullenemmer.



Wanneer komt dat weer terug Deka markt? waarom niet blijvend? speel de diverse leveranciers tegen elkaar uit op de beste, milieu vriendelijkste verpakking.