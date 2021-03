Brussel daagt VK voor EU-hof om staatssteunzaak Gibraltar

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie daagt het Verenigd Koninkrijk voor het Europees Hof van Justitie vanwege een illegale staatssteunzaak in Gibraltar, een Brits overzees gebied. Volgens het dagelijks EU-bestuur hebben de autoriteiten haar opdracht om 100 miljoen euro terug te vorderen bij een aantal bedrijven dat in Gibraltar van belastingvoordelen profiteerde onvoldoende uitgevoerd. De zaak dateert van voor de brexit.

In 2018 oordeelde de commissie dat een aantal bedrijven in Gibraltar een oneerlijk concurrentievoordeel genoot door bepaalde fiscale afspraken tussen 2011 en 2013, waaronder belastingvrijstelling voor passieve rente en royalty's. Ze gebood terugvordering van de illegale staatssteun van zo’n 100 miljoen euro voor uiterlijk 23 april 2019.

"Meer dan twee jaar na ons besluit is die steun nog steeds niet volledig teruggevorderd", aldus vicevoorzitter Margrethe Vestager (Mededinging). Daardoor is ook onvoldoende de concurrentie op de markt hersteld, zegt ze. "Daarom hebben we besloten het VK voor het hof te dagen wegens het niet uitvoeren van ons besluit."

Volgens de commissie is inmiddels minder dan 20 procent van het totaalbedrag bij de vier betrokken bedrijven geïnd.