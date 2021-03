Beursgang 'groene start-up versneller' Startupbootcamp

AMSTERDAM (ANP) - Het van oorsprong Nederlandse Startupbootcamp, een bedrijf dat beginnende en duurzame ondernemingen helpt om versneld en vooral groen te groeien, is naar de beurs gegaan. De beursgang vond plaats op de alternatieve Amsterdamse aandelenmarkt Nxchange.

Startupbootcamp omschrijft zichzelf als een "start-up-accelerator". De onderneming helpt beginnende bedrijven, start- en scale-ups, met toegang tot investeerders, adviseurs en andere relevante marktpartijen om bijvoorbeeld financiering aan te trekken om verder uit te kunnen breiden. Volgens Startupbootcamp zijn al meer dan duizend start-ups op deze manier geholpen. Het bedrijf werd opgericht in Amsterdam, maar heeft inmiddels ook vestigingen in onder meer Barcelona, San Francisco, Kaapstad, Dubai, Istanbul, Mumbai, Singapore, Rome en New York.

Het bedrijf is van plan om de komende drie jaar jaarlijks tien kansrijke en groene start-ups en scale-ups vooruit te helpen. Het bedrijf zegt dat daardoor beleggers ook de kans krijgen om bij te dragen aan maatschappelijke verandering dankzij "echte" groene investeringen, ook wel impactbeleggingen genoemd. Startupbootcamp stelt dat het de drempel voor impactbeleggingen voor kleine beleggers verlaagt. Impactbeleggen groeide tussen 2019 en 2020 met 42 procent tot 715 miljard dollar, maar bleef tot op heden veelal voorbehouden aan grote bedrijven en durfkapitalisten, aldus Startupbootcamp.

"Het is nu, meer dan ooit, van belang in beweging te komen om de economie als geheel, evenals de bedrijfsprocessen die eraan ten grondslag liggen, duurzaam vorm te geven en opnieuw in te richten. Wij geloven dat innovatieve start- en scale-ups voorop kunnen gaan om een kentering in het duurzaamheidsdenken teweeg te brengen", zei Patrick de Zeeuw, medeoprichter en topman van Startupbootcamp in een toelichting op de beursgang. Financiële details van de stap zijn niet naar buiten gebracht.