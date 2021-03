'Hypotheekrente toch weer verder gedaald'

Hangt natuurlijk van je (financiële) situatie af, maar nu voor 20 jaar rentevast kiezen (annuïteit/lineair) lijkt me prima. Let wel op de overige voorwaarden van de hypotheek.



Ook een nieuwe aflossingsvrije voor 30 jaar (max 50% van de marktwaarde) plus een annuïteit/lineaire is mogelijk interessant. Want die Haagse politieke jongens & meisjes gaan echt t.z..t. wel aan de rente aftrek sleutelen!