Vakbonden dreigen met acties bij Rotterdams vervoersbedrijf RET

ROTTERDAM (ANP) - De vakbonden dreigen met acties bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET. Ze hebben een ultimatum gesteld aan de onderneming. Als die volgende week vrijdag niet tegemoet komt aan hun eisen, dan worden "collectieve acties" voorbereid. Wat voor acties de bonden precies in petto hebben, is nog niet duidelijk.

"Het hanteren van de nullijn door de RET-directie veroorzaakt een achteruitgang van honderden euro’s in inkomen voor de werknemers", zegt vakbondsman Patrick Fey, voorzitter van CNV Overheid en Publieke Diensten. Hij benadrukt "alle begrip" te hebben voor de moeilijke situatie van vervoersbedrijven die minder inkomsten hebben gehad door de coronacrisis. "Maar dit gaat te ver. Onze eisen zijn gedurende het traject al gematigd. Daarbij komt dat we al negen maanden onderhandelen over een cao die op 1 augustus van het vorig jaar had moeten ingaan. Het wordt tijd dat we eruit komen."

De RET telt volgens CNV ruim 2600 werknemers. De bond eist dat de RET bepaalde voorstellen intrekt die een verslechtering van de huidige cao RET opleveren. Ook wil de bond voor de werknemers meer loon en een verlenging van bepaalde afspraken met ten minste een jaar.