'Nederland heeft digitale sprong voorwaarts nodig'

WOERDEN (ANP) - Een nieuwe, digitale infrastructuur moet hoog op de agenda van het nieuwe kabinet komen. Dit vindt BTG, een brancheorganisatie op het gebied van ICT en telecommunicatie. Onder meer het stimuleren van thuiswerken, digitale veiligheid en digitale geletterdheid zijn volgens de club "extreem belangrijke" thema’s. "We komen nu in een fase waarin het cruciaal is dat we toewerken naar een vernieuwde digitale maatschappij."

Topvrouw Petra Claessen van BTG wijst erop dat in diverse verkiezingsprogramma’s ook gesproken wordt over het stimuleren van thuiswerken, digitale dienstverlening, digitale veiligheid, permanent leren, het leren ontwikkelen op school, digitale diversiteit en digitale geletterdheid. Ongeacht hoe de regering er straks uitziet, zou dit het startschot moeten zijn voor een "digitale sprong voorwaarts" van Nederland.

Ze pleit daarnaast voor het opzetten van een ministerie van Digitale Zaken. "Een minister op Digitale Zaken kan ervoor zorgen dat de urgentie wordt onderkend om dit thema op te pakken. Het voorkomt een versnippering binnen de regering als het gaat om digitalisering in onze maatschappij", aldus Claessen.

BTG heeft ongeveer 180 leden, waaronder overheidsorganisaties en commerciële bedrijven, en komt op voor de belangen op het gebied van ICT en telecommunicatie.