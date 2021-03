'Brussel krijgt zware taak met invoering coronapaspoort'

Ee coronapaspoort werkt alleen en uitsluitend in combinatie met de testuitslag. Want iemand die wil reizen of een winkel wil bezoeken of een evenement wil bezoeken (en in de toekomst iemand die naar buiten wil) zal naast de verplichte vaccinaties ook TEN ALLEN TIJDE EEN VERPLICHTE negatieve testuitslag die niet ouder is dan 48 uur (of als dit besloten wordt 24 uur) op de corona toegangs app moeten kunnen tonen



Dit zou eventueel met dezelfde barcode kunnen worden gecombineerd zodat in letterlijk één oogopslag kan worden gekeken of de persoon beide verplichte zaken heeft.



Want alleen een vaccinatie is niet toereikend. Iemand die gevaccineerd is kan nog steeds besmet zijn en iedereen om zich heen besmetten. Zoals Sigrit Kaag reeds aangeeft we moeten naar een situatie waarin iedereen die naar buiten wil hiervoor alleen toestemming krijgt wanneer hij of zij de laatste vaccinaties heeft gehad + EEN RECENTE NEGATIEVE CORONATESTUITSLAG.