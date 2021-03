Horeca krijgt extra coronasteun voorlopig niet sneller overgemaak

-Of restaurants overbodig zijn, zegt meer iets over iemand zijn sociale leven. Immers, een restaurant heeft bij uitstek een sociale functie, en niet alleen in leven blijven door daar te eten. Dus of ze overbodig zijn, is maar net hoeveel vrienden je hebt ;-)



-Jammer dat we het niet zo snel op orde zijn, maar toch een nuance. Er is op dit moment geen, maar dan ook werkelijk GEEN land in de EU waar de ondernemers zo stevig worden geholpen, als in NL. In febr las ik een artikel dat Spanje erover nadenkt...ja u leest het goed...erover nadenkt (v/h eerst sinds de uitbraak) om ondernemers te helpen met 11 miljard euro. Dit terwijl NL reeds 50 miljard had uitgekeerd. Dit terwijl Spanje 3x zo groot is als NL.



-De advocaat moet zich schamen om de zaak aan te brengen bij het verkeerde loket !