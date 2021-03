Rentevrees houdt Europese beurzen in greep, AEX daalt licht

De internationale beurzen, waaronder AEX, bevinden zich in een impasse, zeg maar figuurlijk in het oog van een orkaan. De uitkomst is onduidelijk, maar aantrekkende inflatie- en rentes geven steeds meer gewicht en kunnen vat krijgen op het verdere koersverloop. De10 en 30 jaars rente in US en het huidige dollarniveau bewegen zich tevens rond keylevels. De spread 200 daags voortschrijdend versus AEX bedraagt +13,40%. Kans op return naar 'The Mean' is statistisch gezien slechts een kwestie van tijd. Na de maartexpiratie wordt er mogelijk meer duidelijk.