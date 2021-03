Rentevrees houdt Europese beurzen in greep, AEX daalt licht

AMSTERDAM (ANP) - De rentevrees hield de Europese aandelenbeurzen vrijdag in de greep. Beleggers hielden daarbij vooral de snel oplopende rentes op de Amerikaanse staatsobligaties in de gaten. De obligatierentes zitten al enige tijd in de lift door de verbeterde economische vooruitzichten en de stijgende inflatie. Beleggingen in aandelen worden door de hogere marktrentes minder aantrekkelijk. Ook de olieproducenten stonden onder druk door de recente forse daling van de olieprijs.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 680,92 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 1009,36 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Londen verloren tot 0,5 procent. De Franse CAC40-index zakte 0,5 procent. Parijs en omstreken krijgen de komende vier weken te maken met een beperkte lockdown vanwege de opmars van het coronavirus in de Franse hoofdstad.

Olie- en gasconcern Shell behoorde tot de grootste dalers in de AEX met een min van 1,4 procent door de forse daling van de olieprijzen. Ook riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bedrijven die zijn betrokken bij de aanleg van de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland op om "onmiddellijk" te stoppen met de werkzaamheden. Anders kunnen zij sancties van de VS opgelegd krijgen. Shell is een van de betrokken bedrijven bij de aanleg van de pijplijn.

De Europese banken leverden een deel van de forse winsten van een dag eerder weer in. ABN AMRO en ING zakten rond 1 procent in Amsterdam. In Parijs verloren BNP Paribas, Société Générale en Crédit Agricole tot 1,7 procent. De banken profiteren over het algemeen juist van hogere marktrentes.

AstraZeneca verloor 0,3 procent in Londen. Europese landen gaan het coronavaccin van de Brits-Zweedse farmaceut weer gebruiken nu de Europese medicijnwaakhond EMA opnieuw heeft geoordeeld dat het veilig is. Nederland gaat in de loop van volgende week weer mensen inenten met het vaccin van AstraZeneca. Veel landen stopten uit voorzorg met het vaccin, omdat het mogelijk bloedstolsels zou veroorzaken.

De euro was 1,1931 dollar waard, tegenover 1,1926 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen licht omlaag na de daling van 8 procent op donderdag. Oliehandelaren vrezen dat de vertragingen bij de vaccinaties het economisch herstel van de pandemie en dus de vraag naar olie kunnen ondermijnen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 59,94 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 63,13 dollar per vat.