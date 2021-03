'T-Mobile door inlijven Simpel grootste speler op mobiele markt'

HOUTEN (ANP) - T-Mobile heeft eind vorig jaar de koppositie veroverd op de Nederlandse mobiele markt, na de overname van prijsvechter Simpel. KPN is nu tweede en Vodafone nummer drie, meldt marktonderzoeker Telecompaper op basis van een eigen analyse.

Inmiddels nemen zo'n 6,8 miljoen mensen mobiele telefonie af bij T-Mobile en verwante merken als Tele2, Ben en Simpel. Daardoor heeft het concern bijna een derde van de markt in handen. De overname van Simpel in december leverde circa 1 miljoen klanten op, en ook bij de andere merken was sprake van groei.

KPN zakte als bedrijf naar de tweede plaats, maar specifiek het merk KPN is volgens Telecompaper nog steeds marktleider, met bijna 28 procent van de simkaarten. Vodafone vergrootte zijn marktaandeel licht tot bijna 25 procent, onder meer geholpen door de vraag naar gecombineerde pakketten met Ziggo.

De totale Nederlandse markt is vorig jaar met bijna 2 procent gegroeid tot ruim 21 miljoen sims. Door de overname van Simpel zijn het vooral de grote telecombedrijven die de markt domineren. Het belang van kleine onafhankelijke spelers is afgenomen tot 12,5 procent. Toch had de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geen bezwaren ten aanzien van de Simpel-deal. Volgens de toezichthouder zou er na de overname nog voldoende rivaliteit zijn tussen KPN, VodafoneZiggo en diverse telecomaanbieders zonder eigen netwerk.

Hoe fel de concurrentie is op de markt, komt ook naar voren uit de cijfers van Telecompaper. Ondanks de groei van het aantal mobiele gebruikers liep de totale omzet terug, met bijna 3 procent tot 3,6 miljard euro. De prijzen stonden ook onder druk door de kortingen die gegeven worden op pakketten waarin vaste en mobiele diensten worden gecombineerd. Ook werkte de coronapandemie door in de omzet, door minder verbruik buiten de bundel en lagere inkomsten uit roaming.