Reddit-belegger heeft aandeel Volkswagen in vizier

FRANKFURT (ANP/RTR) - Kleine particuliere beleggers storten zich op het aandeel Volkswagen. De ambitieuze verkoopdoelstellingen die de Duitse automaker eerder uitsprak, trok de aandacht van beleggers op fora zoals "Wall Street Bets" op het internetplatform Reddit. Daarop wordt Volkswagen neergezet als het nieuwe Tesla.

Het zorgde er ook voor dat de aandelen Tesla werden ingeruild voor die van Volkswagen, dat onlangs weer het waardevolste beursgenoteerde bedrijf van Duitsland werd. Donderdag won de Duitse automaker tussentijds 15 procent aan beurswaarde. Het aandeel steeg daarmee naar de hoogste stand in 12,5 jaar, om uiteindelijk toch met verlies te sluiten.

De laatste keer dat Volkswagen een dergelijke koerssprong beleefde was in 2008 in verband met de overname door Porsche. De gewone aandelen van Volkswagen bewegen vaak heftiger dan gemiddeld. Dat komt omdat slechts een klein deel van de stukken vrij verhandelbaar is. Circa 90 procent van de gewone aandelen zijn in handen van grote aandeelhouders als Porsche, Nedersaksen en Qatar.

Volgens kenners wordt Volkswagen met zijn nieuwe platform een serieuze concurrent van Tesla. Ook is er een grote kans dat Volkswagen, geholpen door de plannen om de kosten omlaag te krijgen zoals een afvloeiingsregeling voor oudere werknemers, zijn beoogde winstmarge van 5,5 tot 6,5 procent zal overschrijden.

Ook rivaal BMW richt zich steeds meer op elektrische mobiliteit, waarmee het de handen van beleggers op elkaar krijgt. De aandelen van de in München gevestigde autofabrikant stegen tot het hoogste niveau in drie jaar.

Het is niet voor het eerst dat de Reddit-beleggers zich roeren. Eerder stuwden ze aandelen als die van gamewinkelketen GameStop en bioscoopuitbater AMC Entertainment tot grote hoogte. Particuliere beleggers moedigden elkaar via internet fora aan om te investeren in de aandelen, om daarmee grote beleggingsfondsen die speculeerden op een koersdaling een hak te zetten.