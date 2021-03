Rabobank stopt met buitenlandse online spaarbanken in Europa

UTRECHT (ANP) - Rabobank stopt met de online spaarbanken in Duitsland en België, de laatste Europese landen waar de bank naast Nederland actief was als spaarbank voor particulieren. De activiteiten zijn door de lage rente een stuk minder rendabel geworden, bevestigt de bank na eerdere berichtgeving van de Belgische zakenkrant De Tijd en Het Financieele Dagblad. Of de onderdelen worden verkocht of geleidelijk afgebouwd, is nog niet beslist.

Naast de lage rente heeft "een sterke instroom van spaargeld in Nederland en goedkope financiering via de Europese Centrale Bank (ECB) een negatieve impact op de leefbaarheid van de online spaarbanken van Rabobank in Europa", zo valt te lezen op de Belgische website van Rabobank. Daardoor zijn de spaargelden die de bank in België en Duitsland ophaalde niet meer nodig en ze kosten Rabobank veel geld.

"Voorlopig verandert er niets voor onze klanten", aldus Rabobank. De spaarbank had in België eind vorig jaar zo'n 228.000 klanten en in Duitsland 285.000. Als het onderdeel in België wordt afgebouwd dreigen de 55 mensen die er werken hun baan te verliezen. Volgens Rabobank gaat het nog een paar maanden duren voordat er duidelijkheid komt.

De bank blijft in de twee landen nog wel actief in voor grote klanten zoals bedrijven. Buiten Nederland heeft Rabobank volgens een woordvoerder alleen nog een online spaarbank in Australië.