'Volvo-moeder gaat met nieuw merk concurrentie aan met Tesla'

PEKING (ANP) - De Chinese automaker Geely, onder andere eigenaar van Volvo, wil de concurrentie aangaan met Tesla op het gebied van elektrisch rijden. Ingewijden meldden aan persbureau Reuters dat de Chinezen met een nieuw merk mikken op het luxere segment voertuigen.

Het merk krijgt de naam Zeekr en zal worden ondergebracht bij het nog te lanceren Geely-onderdeel Lingling Technologies. De stap betekent een nieuwe poging van Geely in zijn langgekoesterde ambitie om luxere wagens te gaan maken, zoals Mercedes-Benz. Geely is naast eigenaar van Volvo ook aandeelhouder van Mercedes-Benz-moeder Daimler, met een belang van bijna 10 procent in de Duitse automaker.

Qua verkoopstrategie zal Geely het voorbeeld van Tesla volgen, met showrooms in stadscentra waar auto's tegen een vaste prijs worden verkocht. Daarmee wordt afscheid genomen van de traditionele verkoop via dealers. Die verkoopstrategie heeft er bij Tesla voor gezorgd dat de verkopen in 's werelds grootste automarkt China snel groeide.

De Chinese regering zet met subsidies en andere regelingen stevig in op het bevorderen van energiezuinige voertuigen (NEV), zoals door batterijen of waterstof aangedreven auto's of plug-in hybride-modellen. Daarmee wil Peking de chronische luchtverontreiniging en de opwarming van de aarde tegengaan. Ook wil China daarmee de belangstelling van technologiebedrijven en investeerders aanwakkeren.

China voorspelt dat NEV's tegen 2025 goed zullen zijn voor 20 procent van de jaarlijkse autoverkoop. Dat was vorig jaar ongeveer 5 procent.