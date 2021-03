'Kabinet moet meedenken om kaalslag in winkelstraat te voorkomen'

DEN HAAG (ANP) - De nieuwe regering moet de regie pakken bij de herinrichting van winkelgebieden in stadscentra. Onderzoeksbureau Locatus waarschuwt in het AD dat zonder actief overheidsbeleid een kaalslag dreigt in de winkelstraten.

Op 1 maart was de gemiddelde leegstand in de winkelstraten 7,5 procent, becijferde Locatus. Dat is ondanks de sluitingen tijdens de coronacrisis vergelijkbaar met vorig jaar. Veel winkeliers blijven overeind door de steunmaatregelen van de overheid en maken gebruik van uitgestelde belastingafdrachten, verklaart Gertjan Slob, directeur van Locatus.

Slob signaleert echter dat de reserves van veel ondernemers flink zijn geslonken, waardoor ze kwetsbaar worden om alsnog 'om te vallen'. "De verwachting is dan ook dat de leegstand in de winkelstraten verder zal oplopen, zeker tot 10 procent in 2022", stelt hij. "Maar dat is waarschijnlijk nog te optimistisch. Daarom is het zaak dat de overheid qua financiële steun voorlopig een vinger aan de pols houdt. Anders krijgen we echt een kaalslag."

Volgens Slob moet de overheid scherp zijn op inkrimping van het winkelaanbod. Omdat huizen nu meer geld opleveren dan winkelruimte, dreigt het gevaar dat winkelstraten in 'gatenkazen' veranderen, stelt hij, waar je niet langer een duidelijk winkelgebied hebt, maar woningen met hier en daar een winkel. "Dat is niet aantrekkelijk voor het winkelend publiek. Winkelen heeft ook een belangrijke sociale functie. Daarom moeten er op het gebied van ruimtelijke ordening duidelijke richtlijnen vanuit Den Haag komen om gatenkaasscenario's te voorkomen."