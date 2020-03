Swedbank krijgt grote boete voor gebrekkige aanpak witwassen

Gepubliceerd op | Views: 480

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - Swedbank heeft van de Zweedse financiële toezichthouder een grote boete gekregen vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. De geldstraf bedraagt 4 miljard Zweedse kroon, omgerekend ruim 361 miljoen euro.

Swedbank wordt al langer onderzocht door autoriteiten in de VS, Zweden en Estland vanwege zijn rol in een groot witwasschandaal in de Baltische staten. Het financiële concern zou tientallen miljarden euro's aan verdachte geldstromen hebben verwerkt, veelal vanuit voormalige Sovjetlanden.

De kwestie heeft al meerdere topmensen bij de bank de kop gekost en resulteert mogelijk in nog meer boetes. Bij Swedbank is het de laatste tijd sowieso onrustig. Er zijn ook aanwijzingen dat het concern mogelijk Amerikaanse sancties heeft overtreden.

Nederlandse banken liggen eveneens onder een vergrootglas vanwege antwitwaskwesties. ING trof in 2018 een recordschikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro, omdat maatregelen tegen witwassen via de bank jarenlang ondermaats waren. ABN AMRO liep vorig jaar de lamp. De bank moest op last van DNB al zijn particuliere klanten in Nederland gaan doorlichten. De kwestie kan ABN AMRO nog een flinke boete opleveren. Het OM doet onderzoek naar de zaak.