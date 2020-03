Plusjes op beurzen in New York

Gepubliceerd op | Views: 1.131

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag tussentijds op winst, na verliezen eerder op de dag. Beleggers trokken zich op aan opmerkingen van Donald Trump over staatssteun voor bedrijven die kampen met de coronacrisis. Technologiebedrijven waren in trek onder koopjesjagers, waardoor de Nasdaq de grootste winst optekende.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 18.35 uur (Nederlandse tijd) 0,9 procent hoger op 20.073 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 2416 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg bijna 3 procent tot 7199 punten. Op woensdag waren nog minnen tot 6,3 procent te zien.

Trump opperde onder andere dat de Amerikaanse staat een belang kan nemen in bedrijven die door de coronacrisis worden geraakt. Op de financiële markten werden ook nieuwe ingrepen van centrale banken verwerkt. Zo verlaagde de Bank of England de rente voor de tweede keer deze maand, naast een verruiming van het opkoopprogramma van obligaties. Ook de Europese Centrale Bank ontvouwde een nieuw opkoopprogramma.

Trump

Opmerkingen van Trump gaven ook de olieprijzen een zetje omhoog. Hij liet doorschemeren te willen interveniëren in het olieconflict tussen Saudi-Arabië en Rusland, dat voor een spectaculaire daling van olieprijzen heeft gezorgd. Een vat Amerikaanse olie werd 22,5 procent duurder op 24,95 dollar. Brent steeg 13,5 procent tot 28,26 per vat.

Oliebedrijven als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips wonnen tot 5,2 procent. Oliedienstverleners Halliburton en Schlumberger werden tot 11,5 procent meer waard.

Harley-Davidson

Motorfietsenbouwer Harley-Davidson (min 12,2 procent) zei zijn Amerikaanse fabrieken tot eind deze maand stil te leggen. Bij een fabrieksmedewerker is het virus geconstateerd. Autofabrikanten als General Motors (plus 7,1 procent) en Ford Motor (plus 7 procent) leggen eveneens de productie in Noord-Amerika stil.

Hotelketen Marriott International schrapte zijn winstverwachting voor dit jaar in verband met de coronacrisis, maar won desondanks 4,5 procent.

De euro was 1,0704 dollar waard, tegenover 1,0687 bij het slot van de Europese beurzen.