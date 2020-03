Bank of England verlaagt rente opnieuw om coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 1.246 | Onderwerpen: rente

LONDEN (AFN) - De Bank of England verlaagt opnieuw de rente om de financiële schade van het nieuwe coronavirus te beperken. Met dat doel voor ogen breidt de Britse centrale bank ook zijn opkoopprogramma van staatsobligaties en bedrijfsleningen uit.

"De verspreiding van covid-19 en maatregelen om het virus in te dammen zorgen voor een economische schok die hard en lang kan zijn, maar ook van tijdelijke aard zou moeten zijn", schrijft de Bank of England in een toelichting op het besluit. Met de renteverlaging en andere ingrepen hoopt de centrale bank Britse bedrijven en huishoudens door die crisis te loodsen.

Het belangrijkste rentetarief is nu verlaagd van 0,25 procent naar 0,1 procent. Het is al de tweede keer deze maand dat de Bank of England de rente verlaagt. Vorige week haalde de centrale bank tussentijds een half procentpunt van zijn rentetarief af.

Opkoopprogramma

Het opkoopprogramma van obligaties wordt met 200 miljard pond verruimd naar een totaal van 645 miljard pond. Daarnaast breidt de Bank of England zijn financieringsplan voor kleine en middelgrote bedrijven uit.

Grootscheepse ingrepen van centrale banken wereldwijd volgen elkaar in rap tempo op, om te voorkomen dat de geldmarkten door de coronacrisis vastlopen. Zo presenteerde de Europese Centrale Bank (ECB) woensdagavond laat na noodoverleg een extra opkoopprogramma van obligaties ter waarde van 750 miljard euro. De Amerikaanse Federal Reserve kwam met een steunprogramma voor beleggingsfondsen.