Conjunctuurbarometer VS licht gestegen

Onbegrijpelijk dat de AEX nog stijgt. De maatregelen vanuit de Centrale bank hebben namelijk 0,0 effect nu maar is pure symboolpolitiek. Het is alsof je tegen een doodzieke zegt, buiten staat een Ferrari en heb ook nog een villa voor je gebouwd en je mag gratis een reis maken...Die ziekte zal blijven liggen zolang hij ziek is! Als hij dan beter is, is zijn lichaam verzwakt en moet zijn hele conditie weer opbouwen. Zo ook met wat er nu gebeurt. De koersen staan afgezet tegen de de huidige status quo nog veel en veel te hoog. Banken is afleiding, die lossen t probleem niet op.