Half mei uitsluitsel over doorgaan fusie Just Eat Takeaway

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse marktwaakhond CMA geeft uiterlijk half mei een oordeel of de Nederlandse maaltijdbezorger Takeaway.com en zijn Britse branchegenoot Just Eat mogen samengaan. De CMA maakte eind januari bekend een onderzoek te beginnen, net toen de deal rond was.

Tot de toezichthouder zijn onderzoek heeft afgerond worden Takeaway en Just Eat nog als aparte bedrijven geleid. De CMA wil specifiek bekijken of Takeaway ook zonder fusiedeal met Just Eat plannen had om de Britse markt te betreden. Als dat inderdaad het geval was, zou de samenvoeging van de twee maaltijdbezorgers volgens de mededingingswaakhond een verslechtering van de keuze voor consumenten zijn.