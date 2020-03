'VS overwegen ultralange obligaties om steunpakket te betalen'

Gepubliceerd op | Views: 1.489 | Onderwerpen: obligaties, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse overheid overweegt om ultralanglopende obligaties uit te geven. Daarmee wil het Witte Huis volgens ingewijden het omvangrijke steunpakket tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus financieren. De Amerikanen zo'n 1 biljoen dollar uittrekken om de economie te stutten.

De economische adviseurs van president Donald Trump kijken naar obligatie-uitgiftes met looptijden tussen 25 en 50 jaar, zeggen bronnen tegen Bloomberg. Momenteel worden Amerikaanse staatsobligaties standaard uitgegeven met looptijden van tien en dertig jaar. Ultralange obligaties zijn momenteel aantrekkelijk omdat daarmee historisch lage financieringskosten voor een lange periode vastgezet kunnen worden.

De minister van Financiën Steven Mnuchin, die in eerste instantie sceptisch was ingesteld, zou naar verluidt inmiddels heil zien in het idee. De economische adviseur Larry Kudlow is volgens de ingewijden een van de voorstanders van de zeer lange leningen. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kon nog geen commentaar geven.