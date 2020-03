Bedrijvigheid Philadelphia flink gekrompen

Gepubliceerd op | Views: 166

PHILADELPHIA (AFN) - De industriële bedrijvigheid rond de Amerikaanse stad Philadelphia laat deze maand een stevige krimp zien.

Volgens de Federal Reserve van Philadelphia zakte de zogeheten Philly Fed-index, die de bedrijvigheid weerspiegelt, in maart naar een niveau van min 12,7. Dat was in februari nog plus 36,7. De graadmeter staat daarmee op het laagste niveau sinds 2012.

Eerder deze week kwam ook een vergelijkbare graadmeter voor de industrie rond New York. Daar was eveneens een zware daling te zien. De cijfers tonen het schadelijke effect van het coronavirus voor de Amerikaanse economie aan.