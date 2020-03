Aantal uitkeringsaanvragen VS stijgt stevig

Gepubliceerd op | Views: 459 | Onderwerpen: uitkeringen, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is vorige week met 70.000 gestegen tot 281.000. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid bekend.

De groei komt door de eerste ontslagen als gevolg van de coronapandemie in de Verenigde Staten. Het was twee jaar geleden dat er zoveel eerste aanvragen in één week werden ingediend.

Economen hadden in doorsnee op 220.000 aanvragen gerekend. Een week eerder waren er 211.000 aanvragen voor een werkloosheidsuitkering.