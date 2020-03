'Wall Street gaat verder omlaag'

Gepubliceerd op | Views: 1.033

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag lager te gaan openen, na de stevige koersdalingen een dag eerder. Beleggers op Wall Street blijven bezorgd dat de coronacrisis voor een zware wereldwijde recessie gaat zorgen, ondanks maatregelen van autoriteiten om de economische impact te verzachten.

Beursexploitant New York Stock Exchange (NYSE) liet weten maandag zijn handelsvloeren tijdelijk te sluiten en over te gaan op volledig elektronische handel, nadat een handelaar en een werknemer deze week beide positief zijn getest op het coronavirus.

De Europese Centrale Bank (ECB) kwam woensdagavond laat met een nieuw opkoopprogramma voor obligaties ter waarde van 750 miljard euro om zo de economie te stimuleren. In een verklaring benadrukte centralebankhoofd Christine Lagarde dat er bij de ECB "geen limiet" is als het gaat om de toewijding aan de euro.

Olieprijzen

De Amerikaanse Federal Reserve kondigde op zijn beurt een steunprogramma voor beleggingsfondsen aan om de schadelijke effecten van de virusuitbraak op de financiële markten tegen te gaan. Door de crisis staan die fondsen onder druk omdat bedrijven en huishoudens hun geld uit die fondsen halen.

De olieprijzen gaan juist flink omhoog, na de uitverkoop in de afgelopen dagen. Mogelijk kan de hard getroffen oliesector op Wall Street daardoor wat herstellen van de recente klappen.

General Motors

Motorfietsenbouwer Harley-Davidson zei zijn Amerikaanse fabrieken tot eind deze maand stil te leggen vanwege het virus. Bij een fabrieksmedewerker is de ziekte geconstateerd. Autofabrikanten als General Motors (GM) en Ford Motor leggen eveneens de productie in Noord-Amerika stil.

Aan het cijferfront openden onder meer huizenbouwer Lennar en restaurantbedrijf Darden Restaurants de boeken.

Uitkeringsaanvragen

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten vorige week behoorlijk zijn gestegen als gevolg van het sluiten van bedrijven door het virus. Kort na opening komt marktonderzoeker Conference Board met zijn conjunctuurbarometer voor de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 6,3 procent lager op 19.898,92 punten. De brede S&P 500 verloor 5,2 procent tot 2398,10 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte 4,7 procent tot 6989,84 punten.