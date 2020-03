Financiële toezichthouders stellen regels uit om coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 1.202

AMSTERDAM (AFN) - De Europese financiële toezichthouders, waaronder de Autoriteit Financiële Markten (AFM), stellen een nieuwe rapportageverplichting drie maanden uit vanwege de coronapandemie. Dat hebben ze besloten na gezamenlijk overleg in ESMA-verband.

Het gaat om regels voor zogeheten securities financing transacties (SFTR). De verplichting zou eerst op 13 april van kracht worden.

De AFM laat weten de ontwikkelingen op de financiële markten momenteel op de voet te volgens. De financiële waakhond werkt daarbij in nauw overleg samen met toezichthouders in binnen- en buitenland en staat in direct contact met handels- en marktpartijen.