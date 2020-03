Bouwproductie eurozone veert op

Ik zie de bouwkranen hier verderop gewoon draaien. Daar wordt dus nog pittig gewerkt op die bouwplaats.

Niet alles ligt op z'n gat.



Ik ben die fatalistische berichtgeving wel een beetje zat. Alsof de hele wereld vergaat en ALLES draait om Corona.



Er is nog méér ellende in de wereld hoor. ;-)

Bijvoorbeeld hoe zit het met die sprinkhanenplaag, is die over? Hoe zit het met die vluchtelingen die bij Griekenland voor de grens staan, zijn die teruggegaan?



Of zijn alleen wijzelf nu zo overtreffend zielig met onze 'griep' ?