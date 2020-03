AEX klimt na extra steunpakket ECB

[quote alias=Jetje1 id=12234095 date=202003190915]

Geduld, de yanken gaan dit niet pikken

[/quote

De yanken gaan hun heel gedeisd opstellen .

Ze hebben nog heel goed te maken .

Wat is er in Europa gebeurd ,in Italie hebben ze in begin mensen getest gewoon op straat zonder bescherming .

Dit is recht het mijnenveld inlopen .

Het moet onderzocht worden en op tafel komen waarom dat ze geen leveringen van maskers gekregen hebben ?

Er zijn vermoedens .

Toch al goed nieuws uit China ;

Daar woord nog massaal getest ,en zeker als de fabrieken terug open gaan .

Een voorbeeld voor de wereld .