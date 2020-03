Techbedrijf CM.com wil De Graaf als financieel directeur

Gepubliceerd op | Views: 784

BREDA (AFN) - Techbedrijf CM.com wil Nederlander Jörg de Graaf benoemen als financieel directeur. De aandeelhouders kunnen daarover op 30 april stemmen. De Graaf zou dan op 1 mei beginnen aan zijn termijn van vier jaar.

De Graaf was eerder de financieel directeur bij het Amerikaanse iBasis Inc. Hij begon zijn carrière in 2004 bij KPN, waar hij meerdere financiële posities bekleedde. Daarnaast werkte hij recentelijk bij Eneco.

De Graaf zou de opvolger worden van Judith Wouters. Zij blijft bij CM.com, maar gaat door als hoofd financiën.