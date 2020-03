NSI is voorbereid op onzekere tijden van coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 735

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedinvesteerder NSI is naar eigen zeggen goed voorbereid op de onzekere en uitdagende periode die vanwege de verspreiding van het nieuwe coronavirus voor de boeg ligt. Het bedrijf kan zijn werkzaamheden van afstand uitvoeren. Daarnaast staat de vastgoedportefeuille er goed voor.

Het team van NSI werkt sinds vorige week woensdag vanuit huis. De toegang tot systemen en documenten is goed en ook de virtuele communicatie loopt prima. Verder is de liquiditeitspositie van NSI zelfs beter dan eind vorig jaar.

NSI houdt het kwetsbare deel van zijn portefeuille scherp in de gaten. Bijna 7 procent van de netto-huurinkomsten komt vanuit de retailsector. Daarvan is een kleine kwart voor de rekening van mkb en zzp'ers. NSI is bereid om die huurders te ondersteunen indien de steunmaatregelen van de overheden onvoldoende soelaas blijken te bieden.

Op dit moment zijn alle panden van NSI nog open. Wel werken veel gebruikers vanuit huis.