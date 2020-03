Macron: volledige steun voor maatregelen ECB tegen coronacrisis

quote: Erg chebbi schreef op 19 maart 2020 07:50:

750 miljard is toch echt geld hoor!

De ECB heeft ons ook uit de credietcrisis getrokken...noem dat maar nx ?!

750 miljard is een druppel op een gloeiende plaat.Dit wordt veel erger dan de credietcrisis, want een paar grote Europese banken stonden er voor de coronacrisis al slecht voor. De centrale banken hebben nog voor duizenden miljarden aan rommel op de balansen staan, overheden zijn overladen met schulden, tot ver over100% van gdp en de rentes staan al rond nul of zelfs al negatief. Volgens mij gaat dit een smerige crisis worden, want er zijn bijna geen monetaire mogelijkheden dan nog meer printen en dat met de helikopter uit te strooien.