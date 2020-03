Gepubliceerd op | Views: 187

JERSEY (AFN) - Vastgoedfonds Atrium stelt niet-noodzakelijke investeringen uit en kijkt naar mogelijkheden om kosten te besparen. Dit vanwege de te verwachten negatieve impact van het nieuwe coronavirus op de resultaten. De in Amsterdam genoteerde onderneming heeft nog geen weet van de precieze schade voor zowel Atrium als de huurders.

Atrium meldt dat winkelcentra in Polen, Tsjechië en Slowakije te maken hebben met door de overheid opgelegde handelsbeperkingen. In alle drie de landen zijn de winkels dicht exclusief supermarkten, apothekers, drogisterijen en andere noodzakelijke diensten. Ook Rusland heeft in bepaalde steden al maatregelen genomen

Sinds het begin van de crisis in februari werkt Atrium naar eigen zeggen nauw samen met huurders, personeel en lokale gezondheidsautoriteiten om een ​​aantal preventieve maatregelen om het virus in te dammen en de impact op onze consumenten te minimaliseren.