Philips is bezig met opvoeren productie in China

Gepubliceerd op | Views: 273 | Onderwerpen: China

AMSTERDAM (AFN) - Zorgtechnologieconcern Philips is zijn productie in China weer aan het opvoeren, nadat het bedrijf in het Aziatische land eerder met belemmeringen kampte vanwege het nieuwe coronavirus. Topman Frans van Houten zegt dat er momenteel door de virusuitbraak extra veel vraag is naar bepaalde bepaalde diagnostische beeldvormingssystemen, patiëntmonitoren en ventilatoren.

Bij het verhogen van de productie richt Philips zich dan ook op die producten. De Chinese fabrieken van het Nederlandse bedrijf draaien inmiddels weer op meer dan 80 procent van de capaciteit. Tegelijkertijd signaleert Philips een afgenomen vraag naar consumentenproducten in gebieden die kampen met de virusuitbraak.

Het was overigens al bekend dat Philips in China recent extra orders had gekregen voor CT-scanners vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het ging om tientallen bestellingen, meldde Van Houten eerder deze maand al. Met CT-scanners kan het coronavirus goed worden vastgesteld. Daarentegen werden bestellingen voor andere apparatuur wat naar achteren geschoven omdat Chinese ziekenhuizen zich de afgelopen tijd vooral richtten op diagnostische apparatuur.