Beurs in New York sluit tijdelijk handelsvloeren om coronavirus

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Aandelenbeurs New York Stock Exchange (NYSE) op Wall Street zal vanaf maandag zijn handelsvloeren tijdelijk sluiten en overgaan op volledig elektronische handel, nadat een handelaar en een werknemer deze week beide positief zijn getest op het nieuwe coronavirus.

Volgens de Amerikaanse beursuitbater zullen de aandelen- en optiehandelsvloeren van de beurs in New York tijdelijk dichtgaan, evenals de optiebeurs in San Francisco. De handel zelf kan gewoon doorgaan, benadrukt NYSE. Ook verandert er niets aan de handelstijden.

Het bedrijf meldde dat twee personen maandag zijn gescreend en positief zijn getest op het coronavirus. De betreffende NYSE-medewerker en een persoon die op de beursvloer werkte, mochten deze week het gebouw al niet meer in. De laatste keer dat ze op hun werk zijn geweest was vrijdag.