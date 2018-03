ASR en Lighting lichtpuntjes op rode beursdag

Gepubliceerd op | Views: 785 | Onderwerpen: ASR

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn maandag met verlies de dag uit gegaan. In Amsterdam waren de AEX en andere indexen opnieuw samengesteld. De nieuwkomers bij de hoofdfondsen ASR en Philips Lighting vielen in positieve zin op. Beleggers verwerkten onder meer het akkoord over de overgangsfase na de brexit. Verder drukten verliezen op de Amerikaanse beurs op het sentiment.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1 procent lager op 531,52 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 803,06 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt raakten tot 1,7 procent kwijt.

Verzekeraar ASR won 0,6 procent en was daarmee de grootste stijger. Ook verlichtingsbedrijf Philips Lighting bleef met een plusje van 0,1 procent bij de spaarzame winnaars. Levensmiddelenconcern Unilever steeg 0,4 procent dankzij een adviesverhoging door Goldman Sachs. Grootste daler bij de hoofdfondsen was kabel- en telecombedrijf Altice met een verlies van 5,7 procent.

Boskalis

Baggeraar Boskalis en oliedienstverlener SBM Offshore moesten hun plek in de AEX afstaan en verloren in de MidKap 3,6 en 4,3 procent. OCI sloot onderaan bij de middelgrote bedrijven met een min van 4,7 procent. Er is veel interesse voor het terugkopen van obligaties van de Egyptische kunstmestproducent.

Air France-KLM steeg 0,9 procent. Topman Jean-Marc Janaillac van de luchtvaartcombinatie zei in een interview dat de prioriteit van Air France de komende periode zal liggen op groei en dat er geen ruimte is voor loonsverhogingen. Bij de kleinere fondsen viel de winst van 6,4 procent van funderingsspecialist Sif op.

Hammerson

In Londen werd vastgoedbedrijf Hammerson bijna een kwart meer waard. De Franse vastgoedinvesteerder Klépierre (min 3,9 procent) heeft begin deze maand een vergeefse poging gedaan zijn Britse branchegenoot over te nemen. Het Britse software- en IT-bedrijf Micro Focus kelderde juist dik 46 procent na een omzetwaarschuwing en het vertrek van de bestuursvoorzitter.

De euro was 1,2328 dollar waard, tegen 1,2289 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 62,00 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,2 procent tot 66,07 dollar per vat.