Kandidaat commissarispost ABN trekt zich terug

AMSTERDAM (AFN) - Henrietta Baldock heeft haar kandidatuur voor een commissarispost bij ABN AMRO ,,om persoonlijke redenen'' ingetrokken. De raad van commissarissen van de bank zegt het besluit te respecteren. Er is nu weer een selectieprocedure gestart om een nieuwe kandidaat te vinden.

ABN AMRO meldde de voordracht van Baldock in oktober vorig jaar. Ze werd toen gepresenteerd als iemand met 25 jaar ervaring in de internationale zakenbankwereld. Baldock adviseerde grote multinationals bij aanzienlijke transacties en werkte onder meer voor de Amerikaanse bank Merrill Lynch.

De raad van commissarissen van ABN AMRO is de laatste tijd vaker in het nieuws. In februari trad president-commissaris Olga Zoutendijk per direct terug als voorzitter van de raad en werd bekend dat ze niet opgaat voor een tweede termijn. ABN AMRO bevestigde dat dit besluit was ingegeven door forse kritiek binnen en buiten de bank op haar leiderschapsstijl. Later bleek dat toezichthouders Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) een onderzoek waren begonnen naar het functioneren van de hele raad van commissarissen.