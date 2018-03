Philips sluit deal met ziekenhuizen VS

Gepubliceerd op | Views: 463 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Philips gaat samenwerken met twee Amerikaanse ziekenhuizen om zogeheten digitale pathologie verder te ontwikkelen. Digitale pathologie is een nieuwe benadering voor diagnoses waarbij gekeken wordt naar digitale beelden van weefsel in plaats van onderzoek via een microscoop. Dat is efficiënter en maakt samenwerken voor pathologen makkelijker, aldus Philips.

De ziekenhuizen die de nieuwe technologie van Philips gaan gebruiken zijn Massachusetts General Hospital en Brigham and Women's Hospital. Financiële details werden niet genoemd.