Stichting verwerft laatste tranche aandelen NSE

AMSTERDAM (AFN) - De Stichting tot Behoud van Beursnoteringen in Europa heeft de laatste tranche aandelen verworven in New Sources Energy (NSE) van de curator van Nieuw Hollands Groen.

Hiermee is de in juli 2017 bekendgemaakte transactie afgerond en heeft de stichting een belang van 80 procent verkregen in NSE. De stichting is voornemens om haar belang spoedig af te bouwen waardoor er geen sprake zal zijn van ,,overwegende zeggenschap”.