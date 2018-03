'Lagere opening beurzen New York'

Gepubliceerd op | Views: 948

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York gaan maandag naar verwachting met verliezen openen. Facebook staat een fors lagere opening te wachten vanwege een schandaal rond gebruikersinformatie. Verder kijken beleggers op Wall Street uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Dan gaat de centrale bank hoogstwaarschijnlijk de rente verhogen.

De Fed begint dinsdag aan zijn beleidsvergadering. Het zou de zesde renteverhoging zijn sinds december 2015. De aandacht gaat vooral uit naar de toelichting van de nieuwe voorzitter Jerome Powell op het rentebesluit. Zijn woorden zullen nauwlettend worden bestudeerd voor aanwijzingen over het tempo van toekomstige rentestappen. Vooralsnog heeft de Fed aangegeven dit jaar drie keer de rente te willen verhogen, maar er wordt op de markt gespeculeerd dat de Fed kan besluiten tot vier verhogingen vanwege de oplopende inflatie en sterke economische groei.

Facebook is in verlegenheid gebracht door het gebruik van de privé-informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers door databedrijf Cambridge Analytica om profielen te maken van Amerikaanse kiezers. Cambridge Analytica was betrokken bij de verkiezingscampagne van Donald Trump. Autoriteiten zijn bezig de zaak te onderzoeken en er is veel kritiek op Facebook over de zaak.

Apple

Apple kan ook op belangstelling rekenen. Naar verluidt is Apple bezig met de ontwikkeling van een eigen schermtechnologie. Dat maakt Apple minder afhankelijk van schermen die door anderen zijn ontwikkeld.

Er was ook nog wat overnamenieuws. De in New York genoteerde Israëlische industrieel dienstverlener Orbotech wordt overgenomen door het Amerikaanse KLA-Tencor in een deal ter waarde van 3,4 miljard dollar.

Dow Jones

De macro-economische agenda is leeg voor maandag. Later in de week komen onder meer gegevens over de Amerikaanse huizenmarkt, dienstensector en orders voor duurzame goederen in de VS.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag met overwegend kleine plussen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 24.946,51 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2752,01 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde vlak op 7481,99 punten.