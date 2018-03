Duitsland investeert in lng-industrie

Waarom begint Duitsland niet aan grootschalige kolen gassificatie zoal vroeger via POX-Partial Oxidation Gassification Reactions naar methaan en of verder naar methanol, dit is CO2 emissievrij produceren en ietwat duurder, heb hiervan 6 reactoren in bedrijf genomen in Leuna bij Leipzig in 1998 bij de TOTAL/ELF MIDER 2000 olieraffinaderij waar de voeding zeer zware Vibroken residu en Cat Cracker Slurry residu was met een density van 1.15 bij 15 graad celcius.



Operatie was schoon en winstgevend, Crude-Oil voedings prijs raffinaderij was toen ruwweg 15 USD/Barrel.



Deze POX-operatie is vermoedelijk aanzienlijk goedkoper als LNG/LPG import operatie en Duitsland bezit deze "vergeten" technologie?