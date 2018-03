Melrose geeft overnamestrijd GKN nog niet op

Gepubliceerd op | Views: 286

LONDEN (AFN) - Investeerder Melrose heeft zijn pogingen om de Britse Fokker-moeder GKN over te nemen nog niet opgegeven. Melrose belooft tot 1 miljard pond (1,1 miljard euro) in het pensioenfonds van GKN te steken, bijna twee keer zo veel als GKN van plan is na het verkopen van zijn auto-onderdelendivisie.

Om de overname te doen slagen wil Melrose bovendien niet meer 90 procent van de aandelen in handen krijgen. De helft plus één aandeel is nu ook al voldoende. De deadline voor aandeelhouders om het bod van Melrose te accepteren is 29 maart.

GKN heeft al meerdere keren een bod van Melrose afgewezen. Het laatste bod van de investeerder bedroeg 8,1 miljard pond. GKN sloot ondertussen een deal met de Amerikaanse auto-onderdelenmaker Dana om zijn automotive divisie grotendeels van de hand te doen. Die deal zou de aandeelhouders 1,6 miljard dollar in contanten opleveren, plus 3,5 miljard dollar aan aandelen in het fusiebedrijf.

Melrose deed bij zijn laatste bod ook al een beroep op de vaderlandsliefde van aandeelhouders. Dat deed de investeerder door te benadrukken dat het een Brits bedrijf is, terwijl Dana Amerikaans is. Dana maakte als reactie maandag bekend ook in Londen een beursnotering te willen.