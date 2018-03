Gepubliceerd op | Views: 2.693

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs ging maandag over een breed front omlaag. Ook elders in Europa stonden de beursgraadmeters in het rood. Beleggers waren terughoudend voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve later in de week. Op het Damrak werd de samenstelling van onder meer de AEX-index gewijzigd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent in de min op 532,60 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 804,50 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,1 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was kabel- en telecombedrijf Altice met een verlies van 2 procent. Levensmiddelenconcern Unilever daalde 0,4 procent ondanks een adviesverhoging door Goldman Sachs.

Air France-KLM

Verzekeraar ASR en verlichtingsbedrijf Philips Lighting, die per maandag onderdeel uitmaken van de AEX, waren de enige duidelijke stijgers met winsten van 2,2 en 0,6 procent. Baggeraar Boskalis en oliedienstverlener SBM Offshore, die degradeerden tot de MidKap, verloren 1 en 1,9 procent.

Air France-KLM zakte 0,8 procent bij de middelgrote bedrijven. Topman Jean-Marc Janaillac van de luchtvaartcombinatie zei in een interview met de Franse krant Journal du Dimanche dat de prioriteit van Air France de komende periode zal liggen op groei. Hij stelde verder dat er geen verdere ruimte is voor verhoging van de salarissen en dat Air France achterligt op zijn concurrenten wat betreft hervormingen.

Klépierre

OCI daalde 1,7 procent. Er is veel interesse voor het terugkopen van obligaties van de Egyptische kunstmestproducent. Circa 85 procent van de bezitters van converteerbare obligaties lijkt in te stemmen met het bod van OCI, dat de leningen ter waarde van 339 miljoen dollar wil terugkopen.

In Londen maakte Hammerson een koerssprong van meer dan 26 procent. De Franse vastgoedinvesteerder Klépierre (min 3,9 procent) heeft begin deze maand een poging gedaan zijn Britse branchegenoot over te nemen. Die poging is door de Britten binnen 24 uur afgewezen, liet Klépierre weten. Het Britse software en IT-bedrijf Micro Focus kelderde ruim 45 procent na een omzetwaarschuwing en het vertrek van de bestuursvoorzitter.

De euro was 1,2276 dollar waard, tegen 1,2289 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 61,97 dollar. De prijs van Brentolie zakte ook 0,6 procent, tot 65,79 dollar per vat.