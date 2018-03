Veel interesse voor terugkopen obligaties OCI

Gepubliceerd op | Views: 533 | Onderwerpen: obligaties

AMSTERDAM (AFN) - Circa 85 procent van de bezitters van converteerbare obligaties van OCI lijken in te stemmen met het bod van de Egyptische kunstmestproducent, die de leningen ter waarde van 339 miljoen dollar wil terugkopen.

De leningen, die later dit jaar aflopen, hadden een looptijd van 5 jaar en een couponrente van 3,875 procent per jaar. OCI bracht vorige week een bod uit op de obligaties. De definitieve voorwaarden over de verkoop volgen later.