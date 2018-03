Gepubliceerd op | Views: 585

PARIJS (AFN) - De Franse vastgoedinvesteerder Klépierre heeft begin deze maand een poging gedaan zijn Britse branchegenoot Hammerson over te nemen. Die poging is door de Britten binnen 24 uur afgewezen, heeft Klépierre laten weten.

Klépierre benadrukt dat de toenadering niet vijandig was en bedoeld was om in gesprek te gaan over een mogelijke overname. De Fransen boden 40 procent meer dan de slotprijs van afgelopen vrijdag. Dat zou betaald worden in een combinatie van contanten en aandelen.

Klépierre bezit ongeveer 150 winkelcentra in Europa, waaronder de Markthal in Rotterdam en Hoog Catharijne in Utrecht, en was eerder ook genoteerd op de beurs in Amsterdam. Hammerson is vooral sterk in Groot-Brittannië en Ierland, maar heeft ook enkele winkelcentra in onder meer Frankrijk, Spanje, Duitsland en Italië.

Of Klépierre nog met een formeel bod komt, wil het bedrijf niet zeggen.