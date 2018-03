DSM koopt voor 130 miljoen euro aandelen in

Gepubliceerd op | Views: 838

HEERLEN (AFN) - DSM wil 500.000 eigen aandelen inkopen in het kader van op aandelen gebaseerde beloningsplannen. Ook koopt het speciaalchemiebedrijf 1,1 miljoen eigen aandelen in als dekking voor het stockdividend.

De aankoop van de 500.000 aandelen begint per direct. Met de aanschaf van de 1,1 miljoen aandelen wordt medio mei een begin gemaakt. De transactie heeft, gebaseerd op de slotkoers van DSM op 16 maart, in waarde een omvang van circa 130 miljoen euro. De markten worden wekelijks over de voortgang gerapporteerd.