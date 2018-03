Gepubliceerd op | Views: 1.925

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt maandag iets lager te openen. Ook de meeste andere Europese beurzen zullen met kleine minnen beginnen. De beurshandel staat deze week vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed). Op het Damrak is de samenstelling van onder meer de AEX-index gewijzigd en worden er deze week drie nieuwkomers verwelkomd.

De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Naar alle waarschijnlijkheid verhoogt de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente. Het zou de zesde renteverhoging zijn sinds december 2015.

Verzekeraar ASR en verlichtingsbedrijf Philips Lighting maken per maandag onderdeel uit van de AEX-index. Baggeraar Boskalis en oliedienstverlener SBM Offshore verdwijnen uit de hoofdindex. Het aandeel Unilever zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. De Amerikaanse bank Goldman Sachs schroefde zijn aanbeveling voor het levensmiddelenconcern op.

Varo Energy

Op donderdag maakt laadpalenfabrikant Alfen de gang naar de Amsterdamse beurs en op vrijdag krijgen groothandel en distributeur van consumentengoederen B&S en de Haagse zakenbank NIBC een notering op Beursplein 5.

Op het gebied van beursintroducties werd tevens bekendgemaakt dat brandstofleverancier Varo Energy naar de beurs in Amsterdam gaat. Eigenaren als Carlyle, Vitol en Reggeborgh gaan bestaande stukken in Varo verkopen aan beleggers. Het tijdspad van de beursgang is afhankelijk van de marktomstandigheden, maar een notering wordt in de komende weken verwacht.

Olie

De Europese beurzen sloten vrijdag overwegend met winst. De AEX eindigde 0,7 procent hoger op 536,92 punten. De MidKap zakte daarentegen 0,6 procent tot 808,98 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt stegen de beurzen tot 0,4 procent. Ook de beurzen in New York gingen overwegend licht hoger het weekeinde in.

De euro was 1,2265 dollar waard, tegen 1,2289 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 62,11 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,5 procent tot 65,95 dollar per vat.