Marktwaarde bitcoin naar ruim 1000 miljard dollar

Als je zoveel invloed hebt is dit mooi om te doen. Zelf fors instappen en vervolgens bij elk interview melden hoe geweldig is. Maar het argument wat hij gebruikt, dat er maar beperkt bitcoins zijn en dus altijd zal stijgen, is gelijk de reden dat deze munt nooit algemeen gebruikt gaat worden. Iets wat dagelijks stijgt ga je niet uitgeven. We hebben dus een kunstmatige schaarste van een ongrijpbaar iets. Als het ook plotseling 0 is, wat mogelijk is, want er is geen regulering en geen fundament, heb je niets om op terug te vallen.