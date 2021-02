Marktwaarde bitcoin naar ruim 1000 miljard dollar

Ja, degenen die al in het Pyramide spel zijn gestapt zullen u mooie verhalen vertellen. Ze verwijzen naar mooie website's speciaal opgezet om u ook te laten geloven dat de eentjes en nulletjes waarde hebben.

.

Ja, maar de bitcoin is schaars, uniek en daarom behoudt het zijn waarde!

Nope, er zijn voldoende schaarse zaken. Denk aan sommige insecten of uw eigen neushaar. Toch is het niets waard. Bitcoin is dan ook geen belegging vergelijkbaar met aandelen, waarbij men belegt in de toegevoegde waarde gecreerd door het bedrijf waarin zij beleggen. Bitcoin heeft geen onderliggende waarde.

Uniek is bitcoin ook niet. Er zijn honderden digi-coins verzonnen. Ook block chain is niet uniek voorbehouden aan bitcoin of eender welke digi-coin.

.

Ja, maar de overheden kunnen er niet aan. Ze kunnen het niet bijdrukken. Ze kunnen niet vals spelen.

Yep, overheden en centrale banken kunnen het niet bijdrukken. Maar dat is juist de echte waarde van valuta. Onder invloed van een democratisch systeem, kan het bijgedrukt worden om de economie bijvoorbeeld uit de modder te trekken, een stimulans te geven, om minder bedeelden te laten participeren, om overheden counter cyclisch te laten investeren, om bijv onderwijzers te betalen wanneer er een begrotingstekort is. Het niet uniek zijn van valuta en een democratische zeggenschap over de hoeveelheid in omloop gebrachte valuta is juist wat valuta waarde, erkenning en vertrouwen geeft.

Bij digicoins geldt dat niet. Daar wordt er niets bij- of afgedragen aan de maatschappij en criminelen ontwijken zo het toezicht van de democratie.

.

Digi-coins dienen vooral 1 doel en dat is de bedenkers ervan rijk te maken. Tenminste zolang er voldoende naïevelingen zijn, die zich door de promotiecampagnes van digi-coins laten overtuigen.

.

Waarom dan deze waarschuwing?

Omdat de verleiding voor sommigen te groot is. Zij zullen een gokje wagen en dat gokje wordt al snel een gok. Wanneer de bubbel uiteenspat is de ellende voor de belastingbetaler, terwijl de bitcoin-promoters lachend weglopen met hun zakken vol ECHTE valuta afkomstig van Jan met de Pet.