Veel meer bedrijven vragen om loonsteun dan in vorige steunronde

DEN HAAG (ANP) - Flink meer bedrijven hebben al loonsteun aangevraagd in de eerste week van het vierde steunpakket NOW, dan tijdens de eerste week van de vorige ronde. Ruim 34.000 bedrijven vroegen volgens uitkeringsinstantie UWV de afgelopen week compensatie aan voor de loonkosten. Dat is 13.000 meer dan in de eerste week van NOW 3.0.

Het UWV denkt dat de toename komt vanwege de lockdown, die onlangs werd verlengd tot en met 2 maart. Vooral de horeca en detailhandel worden hard geraakt.

De huidige ronde biedt een ruimere tegemoetkoming dan de vorige. Als een bedrijf 100 procent omzet verliest, krijgt het 85 procent van de loonkosten vergoed. In de vorige ronde was dat 80 procent. Bedrijven komen pas in aanmerking als ze in drie maanden tijd minstens 20 procent minder omzet hebben gedraaid.

Snelle afhandeling

De afhandeling gaat snel, zegt het UWV. Inmiddels zijn de aanvragen van 22.000 bedrijven al goedgekeurd, samen goed voor 404 miljoen euro aan steun. Ook hebben bijna duizend van de aanvragers inmiddels gezamenlijk al 30 miljoen euro ontvangen.

De eerste dag dat het steunloket weer openging, stroomden de aanvragen al binnen. Ongeveer 12.000 bedrijven meldden zich toen voor steun. Werkgevers kunnen steun aanvragen tot en met 14 maart.