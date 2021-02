Johnson: G7 moet met plan komen voor herstel wereldeconomie

quote: pietje-2005 schreef op 19 februari 2021 17:10:

Al weer dat klimaat; wordt er een beetje achterdochtig van.

Ik denk dat met de huidige schuldenberg en dat wat er nog bij gaat komen in de toekomst, het milieu het enige geaccepteerde excuus is om de belastingen en prijzen flink te verhogen, want dat geloven en slikken de meeste mensen wel als er ook nog wat nieuwe banen bij komen.Ik ben alleen bang dat die nieuwe banen niet geschikt zijn voor de mensen met een niet-technische opleiding die nu al veel vaker werkloos zijn.Niet technische banen worden met AI en robots als eerste vervangen.